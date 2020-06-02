В России новую вакцину от коронавируса испытают на военных-добровольцах

В России начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса на военнослужащих-добровольцах. Тестирование пройдет на 50 людях.
Клинические испытания будут проводиться на базе 48 ЦНИИ Минобороны России. Для проверки безопасности и эффективности вакцины уже отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин. Все добровольцы прошли предварительное обследование и тестирование.
Уже завтра, 3 июня, отправится первая группа для проведения эксперимента.
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