В Ленобласти 53 новых случая заражения коронавирусом, в России — 8 863

В Ленобласти на утро 2 июня зафиксировали 53 новых случая коронавируса. В настоящее время неизвестно в каких районах появились новые зараженные.

В России подтверждены 8 863 случая новой коронавирусной инфекции в 84 регионах, из них 3 715 случаев (41,9%) не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших — 423 741 человек.

Как сообщает оперштаб, за сутки зарегистрировано 182 летальных случая. За весь период от коронавирусной инфекции скончались 5 037 человек. При этом за сутки выздоровели 11 108 человека, общее число выписанных — 186 985.