Больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге отказалась от закупки 10 китайских аппаратов ИВЛ

Больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где ранее произошел пожар, отказалась от закупки 10 аппаратов ИВЛ из Китая, расторгнув заключённый в конце апреля контракт, следует из данных портала госзакупок.

Контракт на 27,5 миллиона рублей на поставку 10 аппаратов ИВЛ SynoVent E3 производства Китая был заключён 24 апреля с ИП Павлова Н.В., зарегистрированным в Санкт-Петербурге. Поставщик должен был доставить товар в течение 2020 года.

Согласно данным единой информационной системы, контракт на днях был расторгнут.

«Стороны расторгают контракт… по соглашению сторон», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что 25 мая больница заключила контракт на поставку аппаратов ИВЛ китайского производства, но другой модели — SV300. Всего планируется поставить 40 аппаратов до конца года. Сумма контракта — 98,3 миллиона рублей. Поставщиком значится ООО «Лабораторный медицинский продукт», зарегистрированное в Санкт-Петербурге. Также в середине мая больница заключила контракт на поставку 84 аппаратов ИВЛ из Германии на сумму 27,7 миллиона рублей.

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Двенадцатого мая в больнице Святого Георгия, где лечат больных с коронавирусной инфекцией, произошел пожар – предположительно, из-за загорания аппарата ИВЛ. Погибли пять пациентов. Завотделением общей реанимации больницы Владимир Сулима сообщил, что аппараты ИВЛ «Авента-М» были получены 1 мая. Такие же аппараты использовались в городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве, где пожар произошел 9 мая. Погибли двое пациентов. После случившегося Росздравнадзор с 12 мая приостановил использование в России аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года. По данным Росздравнадзора, проверка аппаратов ИВЛ еще продолжается. При этом КРЭТ неоднократно заявлял о надёжности своих аппаратов.