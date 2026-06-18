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Математики вычислили срок вымирания человечества

Человечество с вероятностью 95% может просуществовать еще около 17 тысяч лет при сохранении нынешнего уровня рождаемости. Статистический расчет описала физик-теоретик Манон Бишофф в Scientific American.

По современным оценкам, за всю историю на Земле родились около 117 миллиардов человек. Математики используют эту цифру, чтобы оценить общее количество людей, которые могут когда-либо появиться на планете.

Для расчета всех людей представляют в виде одной длинной последовательности. Согласно статистической модели, с вероятностью 95% ныне живущие люди находятся не в самом начале этой последовательности, а после первых 5% от общего числа.

При таком условии максимально возможное количество людей оценивается в 2,34 триллиона. За последние 40 лет в мире ежегодно рождались в среднем около 130 миллионов человек.

«Следовательно, если предположить, что число рождений в 130 миллионов останется неизменным, потребуется еще 17 100 лет, чтобы общая численность населения достигла 2,34 триллиона. Конечно, это число может меняться в зависимости от того, увеличивается или уменьшается рождаемость, но общий порядок величин остается тем же», – сообщила Манон Бишофф.

Модель имеет исключительно статистический характер и не предсказывает точную дату исчезновения человечества. Она не учитывает возможные глобальные катастрофы, космические угрозы, ядерные войны, изменения рождаемости и другие факторы.

Исчезновение человечества в рамках такого расчета также не обязательно означает полное вымирание. Люди могут со временем эволюционировать в другой биологический вид.

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