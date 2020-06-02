Преимущественно без осадков и до 21 градусов тепла ожидается в Ленобласти 3 июня

По данным ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, 3 июня в Ленобласти ожидается переменная облачность.
Согласно сообщениям синоптиков, среда в регионе пройдет преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +4…+9 гр., местами до +1 гр., днем +16…+21 гр.
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