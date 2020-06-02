Стало известно, где 2 июня зафиксированы 53 новых случая COVID-19 в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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По данным Роспотребнадзора, всего в Ленобласти заболевших COVID-19 – 2928 человек. Выздоровели – 1674 человек. Умерли – 15 человек.

Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Бокситогорский район:

  • Пикалево.

Волховский район:

  • Волхов;
  • Сясьстрой.

Всеволожский район:

  • Токсово.

Выборгский район:

  • Выборг;
  • Глебычево.

Гатчинский район:

  • Гатчина;
  • Тайцы;
  • Никольское;
  • Пудомяги;
  • Малое Верево;
  • Коммунар;
  • Шпаньково;
  • Большие Колпаны;
  • Лампово;
  • Новый Свет;
  • Семрино;
  • Вяхтелево;
  • Мыза-Ивановка;
  • Тойворово.

Киришский район:

  • Кириши;
  • Кусино.

Кировский район:

  • СНТ «Союз Чернобыль».

Лодейнопольский район:

  • Лодейное Поле.

Приозерский район:

  • Приозерск;
  • Снегиревка;
  • Кузнечное.

Тихвинский район:

  • Тихвин.