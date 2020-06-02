Стало известно, где 2 июня зафиксированы 53 новых случая COVID-19 в Ленобласти

По данным Роспотребнадзора, всего в Ленобласти заболевших COVID-19 – 2928 человек. Выздоровели – 1674 человек. Умерли – 15 человек.
Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.
Бокситогорский район:
- Пикалево.
Волховский район:
- Волхов;
- Сясьстрой.
Всеволожский район:
- Токсово.
Выборгский район:
- Выборг;
- Глебычево.
Гатчинский район:
- Гатчина;
- Тайцы;
- Никольское;
- Пудомяги;
- Малое Верево;
- Коммунар;
- Шпаньково;
- Большие Колпаны;
- Лампово;
- Новый Свет;
- Семрино;
- Вяхтелево;
- Мыза-Ивановка;
- Тойворово.
Киришский район:
- Кириши;
- Кусино.
Кировский район:
- СНТ «Союз Чернобыль».
Лодейнопольский район:
- Лодейное Поле.
Приозерский район:
- Приозерск;
- Снегиревка;
- Кузнечное.
Тихвинский район:
- Тихвин.