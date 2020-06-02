Стало известно, где 2 июня зафиксированы 53 новых случая COVID-19 в Ленобласти

По данным Роспотребнадзора, всего в Ленобласти заболевших COVID-19 – 2928 человек. Выздоровели – 1674 человек. Умерли – 15 человек.

Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Бокситогорский район:

Пикалево.

Волховский район:

Волхов;

Сясьстрой.

Всеволожский район:

Токсово.

Выборгский район:

Выборг;

Глебычево.

Гатчинский район:

Гатчина;

Тайцы;

Никольское;

Пудомяги;

Малое Верево;

Коммунар;

Шпаньково;

Большие Колпаны;

Лампово;

Новый Свет;

Семрино;

Вяхтелево;

Мыза-Ивановка;

Тойворово.

Киришский район:

Кириши;

Кусино.

Кировский район:

СНТ «Союз Чернобыль».

Лодейнопольский район:

Лодейное Поле.

Приозерский район:

Приозерск;

Снегиревка;

Кузнечное.

Тихвинский район: