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Ленинградцам назвали причины снижения давления воды в кранах

Чаще всего подобные трудности с водоснабжением возникают из-за высокой сезонной нагрузки, а также незаконных врезок в водопровод.

Ленинградцам назвали причины снижения давления воды в кранах - Чаще всего подобные трудности с водоснабжением возникают из-за высокой сезонной нагрузки, а также не
Фото: Леноблводоканал

Летом коммунальная инфраструктура испытывает повышенную нагрузку. Особенно это касается частных жилых секторов с личными подсобными хозяйствами, где вода используется для полива. Именно поэтому потребители в отдельные периоды могут замечать снижение давления в кранах. Но не только это влияет на стабильность водоснабжения. Не стоит забывать и о незаконных врезках, заявили в «Леноблводоканале».

В посёлке Пятиречье Приозерского района, например, работают две скважины. Насосное оборудование обслужено, а давление на выходе соответствует нормам. Однако до потребителей вода доходит уже в меньшем объеме. 

«Почему так происходит? Основная причина — сезонный фактор и перегрузка сетей. В тёплое время года объём потребления кратно вырастает за счёт полива участков. При этом официальных договоров на полив в посёлке нет», — пояснили в организации.

Отдельная проблема — незаконные врезки. За последний год «Леноблводоканал» выявил четыре таких случая в поселке.

«Когда ресурс разбирается безучётно, страдают те, кто платит по счетчику и соблюдает правила. Включение дополнительных насосов не увеличит давление в трубе, если основная часть воды уходит в обход счётчиков на полив», — добавили в компании.

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Теги

Леноблводоканал Водоснабжение незаконные врезки
Новости Происшествия

Житель Ленобласти остался без BMW X3 за неоднократную пьяную езду

Против злостного нарушителя ПДД было возбуждено уголовное дело.

Житель Ленобласти остался без BMW X3 за неоднократную пьяную езду - Против злостного нарушителя ПДД было возбуждено уголовное дело.
Фото: Прокуратура Ленинградской области

В Подпорожье местному жителю вынесли приговор за неоднократное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 17 июня сообщили в прокуратуре Ленинградской области.

По материалам уголовного дела, ранее мужчина был лишен водительских прав за нетрезвую езду, однако фигурант снова сел за руль в состоянии опьянения. 

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с запретом управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев», — указано в сообщении. 

Также суд изъял автомобиль BMW X3 нарушителя в пользу государства. 

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Теги

прокуратура нетрезвое вождение конфискация имущества

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