Чаще всего подобные трудности с водоснабжением возникают из-за высокой сезонной нагрузки, а также незаконных врезок в водопровод.

Летом коммунальная инфраструктура испытывает повышенную нагрузку. Особенно это касается частных жилых секторов с личными подсобными хозяйствами, где вода используется для полива. Именно поэтому потребители в отдельные периоды могут замечать снижение давления в кранах. Но не только это влияет на стабильность водоснабжения. Не стоит забывать и о незаконных врезках, заявили в «Леноблводоканале».

В посёлке Пятиречье Приозерского района, например, работают две скважины. Насосное оборудование обслужено, а давление на выходе соответствует нормам. Однако до потребителей вода доходит уже в меньшем объеме.

«Почему так происходит? Основная причина — сезонный фактор и перегрузка сетей. В тёплое время года объём потребления кратно вырастает за счёт полива участков. При этом официальных договоров на полив в посёлке нет», — пояснили в организации.

Отдельная проблема — незаконные врезки. За последний год «Леноблводоканал» выявил четыре таких случая в поселке.

«Когда ресурс разбирается безучётно, страдают те, кто платит по счетчику и соблюдает правила. Включение дополнительных насосов не увеличит давление в трубе, если основная часть воды уходит в обход счётчиков на полив», — добавили в компании.