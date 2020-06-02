Первые 388 га кормовых угодий скосили аграрии Ленобласти

Первые 388 га кормовых угодий уже скосили хозяйства «Бугры» и «Рапти» в Лужском районе, заготовлено 2069 тонн силоса.

Производство кормов — главная летняя забота аграриев Ленинградской области. Около 70% полей в регионе занято кормовыми угодьями. В течение сезона предстоит заготовить 32,2 центнера кормовых единиц на одну условную голову, при среднем показателе по стране в 19 центнеров.

Как уже ранее писал ivbg.ry, по объему мелиорированных земель 47 регион занимает второе место в России. Общая площадь осушенных земель составляет 351 тыс. га. На 2020 год в бюджете региона предусмотрено 14 млн рублей на постановку на учет 7 тысяч гектар земель. Площадь пашни в Ленобласти составляет 360 тысяч гектаров, сейчас в обороте находится 2140 тысяч гектаров.