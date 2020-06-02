«Давно пора это сделать»: Председатель областного «Природоохранного союза» поддержал поправки в Конституцию

Председатель Ленинградского областного отделения «Природоохранного союза» Алексей Кожаев выступил в поддержку поправок в Конституцию России.

«В первую очередь, поддерживаю поправки в Конституцию, касающиеся суверенитета нашей страны и приоритета национального права над международным», – заявил Алексей Кожаев

Также, по словам Алексея Кожаева, закрепление в Конституции социальных гарантий для простых людей обеспечит стабильную индексацию пенсий, социальные выплаты и адресную помощь, которые никто не сможет отменить.

«Ну, и как человек, всю жизнь посвятивший охотоведению, не могу не поддерживать поправки в области защиты природы. Мне нравится, что действия, направленные против природы и природного многообразия, объявляются антиконституционными. Давно пора это сделать!», – отметил Алексей Кожаев

Согласно поправкам, статья 114 Конституции РФ закрепит обязанность Правительства обеспечивать благоприятные условия для жизни населения, снижать негативное воздействие на окружающую среду, сохранять природное многообразие России. Ответственность за соответствующие нарушения выйдут на новый уровень.

«Мы боремся с браконьерами, с компаниями, загрязняющими окружающую среду. Но зачастую нарушители ничего не боятся, а инспекторов охотнадзора просто «отодвигают», – поделился Алексей Кожаев

Поправки в Конституцию сведут на нет попытки браконьеров уйти от ответственности. Это позволит России сохранить чистую среду для будущих поколений.