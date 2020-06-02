«Давно пора это сделать»: Председатель областного «Природоохранного союза» поддержал поправки в Конституцию

Председатель Ленинградского областного отделения «Природоохранного союза» Алексей Кожаев выступил в поддержку поправок в Конституцию России.
Также, по словам Алексея Кожаева, закрепление в Конституции социальных гарантий для простых людей обеспечит стабильную индексацию пенсий, социальные выплаты и адресную помощь, которые никто не сможет отменить.
Согласно поправкам, статья 114 Конституции РФ закрепит обязанность Правительства обеспечивать благоприятные условия для жизни населения, снижать негативное воздействие на окружающую среду, сохранять природное многообразие России. Ответственность за соответствующие нарушения выйдут на новый уровень.
Поправки в Конституцию сведут на нет попытки браконьеров уйти от ответственности. Это позволит России сохранить чистую среду для будущих поколений.