Подробности: убивший маму петербуржский студент фиксировал происходящее в дневнике  

Как ранее сообщал ivbg.ru, студент Петровского колледжа убил маму по инструкции, которую нашел в интернете. Молодой человек вел дневник, в котором фиксировал свои мысли и чувства относительно происходящего в реальном времени.
01:38
«Я уже знаю, что буду делать после того, как убью ее, но не знаю, что делать, если она сегодня проснется, сходит в туалет, поест и прочее. Однако, каждый раз подходя все ближе к этому, у меня трясутся руки и ноги. Нашел два способа убить ее, но смелости не хватает»
01:43
«Сердце… б*** я чувствую себя, как Кинг из Onepunchman’а. Серьезно!!! Даже дышать труднее становится. Соберись, с***! Рюмку виски и вперед!»
02:06
«Я это сделал»
Вам будет интересно
Студент Петровского колледжа Кирилл П. прогуливал занятия, за что его систематически отчитывала мама. Молодой человек решил эту неприятную для себя...
02.06.2020 167
Молодой человек задушил маму полотенцем и сделал контрольный удар ножом. Труп завернул в простыню и спрятал в кладовке, где его нашла дочь хозяйки квартиры спустя три дня (студент снимал вместе с матерью однокомнатное жилье на Богатырском проспекте). Убийца задержан.