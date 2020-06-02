Подробности: убивший маму петербуржский студент фиксировал происходящее в дневнике  

Как ранее сообщал ivbg.ru, студент Петровского колледжа убил маму по инструкции, которую нашел в интернете. Молодой человек вел дневник, в котором фиксировал свои мысли и чувства относительно происходящего в реальном времени.

01:38

«Я уже знаю, что буду делать после того, как убью ее, но не знаю, что делать, если она сегодня проснется, сходит в туалет, поест и прочее. Однако, каждый раз подходя все ближе к этому, у меня трясутся руки и ноги. Нашел два способа убить ее, но смелости не хватает»

01:43

«Сердце… б*** я чувствую себя, как Кинг из Onepunchman’а. Серьезно!!! Даже дышать труднее становится. Соберись, с***! Рюмку виски и вперед!»

02:06

«Я это сделал»

Вам будет интересно Фото: в Петербурге студент задушил маму – инструкцию по убийству он нашел в интернете Студент Петровского колледжа Кирилл П. прогуливал занятия, за что его систематически отчитывала мама. Молодой человек решил эту неприятную для себя... 02.06.2020 167

Молодой человек задушил маму полотенцем и сделал контрольный удар ножом. Труп завернул в простыню и спрятал в кладовке, где его нашла дочь хозяйки квартиры спустя три дня (студент снимал вместе с матерью однокомнатное жилье на Богатырском проспекте). Убийца задержан.