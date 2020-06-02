Стартовал ремонт трассы Парголово-Огоньки

Дорожники приступили к ремонту 36 километрового участка региональной трассы от поворота на деревню Медный завод до стыковки с федеральной трассой А-181 «Скандинавия».

Дорога Парголово — Огоньки проходит по городу Сертолово и связывает Санкт-Петербург с Выборгским районом Ленинградской области. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», цель которого к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП. Из федерального бюджета на эти цели Ленобласть получит за шесть лет 3,3 млрд рублей.

Ранее мы сообщали, что на региональных дорогах Ленобласти появились «умные» аншлаги с QR-код, по которому можно считать информацию о времени и сроках проведения ремонтных работ. К тому же на сайте “Ленавтодора” работает интерактивная карта, на которой в режиме реального времени можно проследить за работой техники, узнать показания дорожных метеостанций и места концентрации ДТП.