В Токсово построят новое здание железнодорожного вокзала

Все работы будут выполняться с максимальным сохранением внешнего вида вокзала, соответствующего проекту 1917 года.

Отмечается, что рабочие демонтируют наземные конструкции и верхнюю часть фундамента старого вокзала. На их месте возведут новое здание с утепленной мансардой, залом ожидания, кассами по продаже билетов, офисами персонала.

Для людей с ограниченными физическими возможностями здоровья оборудуют отдельный санузел, специальную кассу и пандусы. Также благоустроят прилегающую к вокзалу территорию: положат усиленные покрытия для проезда пожарной техники, проложат инженерные сети, установят ограждения, малые архитектурные формы. Об этом сообщили в в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России».