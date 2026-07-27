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В больнице Петербурга умер мальчик, голову которого зажало автоматическими воротами

В больнице скончался мальчик, которого зажало автоматическими воротами на Коломенской улице в Петербурге.

Трагедия произошла днем 23 июля. Мальчик ушел гулять без разрешения взрослых и хотел пройти на детскую площадку. Он попытался пролезть между автоматическими воротами и стеной. В этот момент водитель, не заметив ребенка, дистанционно открыл ворота. Голова мальчика оказалась зажата.

Мальчика экстренно доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа. Состояние оценивалось как крайне тяжелое. Спустя несколько дней ребенок умер в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Кратковременные дожди и до +24°С – погода в Ленобласти на 28 июля

В Ленобласти 28 июля ожидается облачная с прояснениями погода.

Кратковременные дожди и до +24°С – погода в Ленобласти на 28 июля - Местами возможны грозы и ливни.
Фото: Freepik.

В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы и ливни. Ветер ночью юго-восточный, южный, днем юго-западный, западный умеренный, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью составит +13…+18°С, днем — +19…+24°С.

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