В больнице скончался мальчик, которого зажало автоматическими воротами на Коломенской улице в Петербурге.

Трагедия произошла днем 23 июля. Мальчик ушел гулять без разрешения взрослых и хотел пройти на детскую площадку. Он попытался пролезть между автоматическими воротами и стеной. В этот момент водитель, не заметив ребенка, дистанционно открыл ворота. Голова мальчика оказалась зажата.

Мальчика экстренно доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа. Состояние оценивалось как крайне тяжелое. Спустя несколько дней ребенок умер в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.