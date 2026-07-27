Госавтоинспекция опубликовала график профилактических рейдов, которые пройдут на дорогах Ленобласти и Петербурга в августе 2026 года.

Рейды «Нетрезвый водитель» запланированы на 1–3, 7–10, 14–17, 21–24 и 28–31 августа. В эти же периоды пройдут профилактические мероприятия «Мотоциклист», во время которых сотрудники ГИБДД будут проверять соблюдение правил водителями мототранспорта.

Контроль за автомобилями с чрезмерной тонировкой проведут 6, 7, 13, 14, 20 и 21 августа. Использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств будут проверять 5, 8, 12, 15, 19, 26 и 29 августа.

Кроме того, в течение месяца инспекторы проведут рейды по выявлению нарушений, связанных с выездом на «встречку», проездом пешеходных переходов, управлением автомобилем без водительских прав, а также проверят легковые такси и пользователей СИМ. В первой половине августа также состоятся мероприятия по выявлению должников.

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В Госавтоинспекции отметили, что график рейдов может корректироваться в зависимости от дорожной обстановки. При необходимости в районах с высокой аварийностью количество проверок увеличат.