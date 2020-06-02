Как ранее сообщал ivbg.ru, пожар охватил 2,5 тыс. кв. метров 15 строений – гаражей и сараев – расположенных в Рощино Выборгского района Ленобласти. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 2 июня в 14:54.

Пожар потушен к 17:30. В тушении были задействованы 30 пожарных и 12 спецмашин.

На месте происшествия ведутся проливка и разбор конструкций. По предварительным данным, пострадавших нет. Огонь выжег 2,5 тыс. квадратных метров – некоторые постройки разрушены до основания.