В июле в Петербурге сократят 39 автобусных маршрутов

В июле 2020 года власти Петербурга закроют 39 автобусных маршрутов, которые, по мнению Смольного, не обслуживаются транспортом.

Будут сокращены маршруты под номерами 32, 64А, 103, К-5, К-33, К-50, К-59, К-92, К-124, К-135, К-136, К-151, К-170, К-187, К-194, К-197, К-206, К-220А, К-250, К-251, К-252, К-268, К-281, К-296А, К-309, К-338, К-349, К-375, К-376, К-383, К-409, 148, 467, 687, К-81, К-468, К-515, К-521 и К-530.