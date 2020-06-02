Российские кинотеатры откроются в июле, музеи в июне, театры в сентябре

Как сообщает «Медуза» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко, кинотеатры, закрывшиеся в марте из-за COVID-19, возобновят работу в июле. Вполне возможно, это произойдет до 17 июля, так как на эту дату запланирована мировая премьера фильма Кристофера Нолана «Довод».

В мае специалисты Роспотребнадзора и Министерства культуры разработали рекомендации по работе кинотеатров после эпидемии. Зрители обязаны носить маски, билеты будут продаваться с расчетом, чтобы люди в залах находились на расстоянии метра друг от друга. Исключение делается для семей, членам которых разрешено сидеть рядом.

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Министр культуры Ольга Любимова ранее сообщила, что музеи в России возобновят работу в июне, а театры – в сентябре.