Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 3 июня

Ежедневная сводка о мировой эпидемии коронавирусной инфекции.

По последней информации, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 6,4 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 382 тысяч случаев. Выздоровевшими считаются свыше 3 млн человек из общего числа заразившихся. Об это сообщает университет Джонса Хопкинса.

В Испании COVID-19 диагностирован более 287012 тысяч человек. Непростая ситуация складывается в Бразилии где насчитывают 558237 заражённых. США лидируют по распространению вируса: 1 881 205 заболевших.

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В России, по состоянию на утро 3 июня, число заразившихся коронавирусом составляло 424085 человек. Всех, с кем контактировали новые пациенты, ждут обследования врачей. Все граждане находятся под постоянным наблюдением в специальных боксах.