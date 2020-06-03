Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 3 июня

Ежедневная сводка о мировой эпидемии коронавирусной инфекции.
По последней информации, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 6,4 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 382 тысяч случаев. Выздоровевшими считаются свыше 3 млн человек из общего числа заразившихся. Об это сообщает университет Джонса Хопкинса.
В Испании COVID-19 диагностирован более 287012 тысяч человек. Непростая ситуация складывается в Бразилии где насчитывают 558237 заражённых. США лидируют по распространению вируса: 1 881 205 заболевших.
В России, по состоянию на утро 3 июня, число заразившихся коронавирусом составляло 424085 человек. Всех, с кем контактировали новые пациенты, ждут обследования врачей. Все граждане находятся под постоянным наблюдением в специальных боксах.