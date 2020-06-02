Осенью может начаться массовая вакцинация россиян от коронавируса

В случае успешных клинических испытаний вакцины от коронавируса уже этой осенью может начаться массовая вакцинация россиян.

“Как вы знаете, работа над вакциной идет полным ходом, очень ждем результатов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию, но пока нам всем надо научиться жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция”, — заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на брифинге.

Напомним, в России начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса на военнослужащих-добровольцах. Тестирование пройдет на 50 людях. Уже завтра, 3 июня, отправится первая группа для проведения эксперимента.