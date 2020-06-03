Стало известно, где 3 июня зафиксированы 54 новых случая COVID-19 в Ленобласти

По данным Роспотребнадзора, всего в Ленобласти заболевших COVID-19 – 2982 человек. Выздоровели – 1751 человек. Умерли – 15 человек.

Волосовский район:

Волосово;

Большая Вруда;

Молосковицы.

Гатчинский район:

Гатчина;

Тайцы;

Сиверский;

Вырица;

Пудомяги;

Малое Верево;

Ляды;

Коммунар;

Малые Колпаны;

Елизаветино;

Новый Свет;

Дружная Горка;

Борисово;

Кургино;

Пудость.

Кингисеппский район:

Кингисепп;

Кошкино;

Куровицы.

Киришский район:

Кириши.

Сланцевский район:

Сланцы.

Тосненский район: