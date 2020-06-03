Стало известно, где 3 июня зафиксированы 54 новых случая COVID-19 в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

По данным Роспотребнадзора, всего в Ленобласти заболевших COVID-19 – 2982 человек. Выздоровели – 1751 человек. Умерли – 15 человек.

Волосовский район:

  • Волосово;
  • Большая Вруда;
  • Молосковицы.

Гатчинский район:

  • Гатчина;
  • Тайцы;
  • Сиверский;
  • Вырица;
  • Пудомяги;
  • Малое Верево;
  • Ляды;
  • Коммунар;
  • Малые Колпаны;
  • Елизаветино;
  • Новый Свет;
  • Дружная Горка;
  • Борисово;
  • Кургино;
  • Пудость.

Кингисеппский район:

  • Кингисепп;
  • Кошкино;
  • Куровицы.

Киришский район: 

  • Кириши.

Сланцевский район:  

  • Сланцы.

Тосненский район:

  • Тосно;
  • Тельмана.