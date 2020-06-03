Стало известно, где 3 июня зафиксированы 54 новых случая COVID-19 в Ленобласти

По данным Роспотребнадзора, всего в Ленобласти заболевших COVID-19 – 2982 человек. Выздоровели – 1751 человек. Умерли – 15 человек.
Волосовский район:
- Волосово;
- Большая Вруда;
- Молосковицы.
Гатчинский район:
- Гатчина;
- Тайцы;
- Сиверский;
- Вырица;
- Пудомяги;
- Малое Верево;
- Ляды;
- Коммунар;
- Малые Колпаны;
- Елизаветино;
- Новый Свет;
- Дружная Горка;
- Борисово;
- Кургино;
- Пудость.
Кингисеппский район:
- Кингисепп;
- Кошкино;
- Куровицы.
Киришский район:
- Кириши.
Сланцевский район:
- Сланцы.
Тосненский район:
- Тосно;
- Тельмана.