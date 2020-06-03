Более 300 человек пострадали от укусов клещей в Ленобласти за неделю 

От укусов клещей пострадали во всех районах Ленобласти, больше всего в Тихвинском, Подпорожском и Гатчинском.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Ленобласти, за неделю с 25 мая по 1 июня к врачам после укусов клещей обратились 315 человек, 104 из них — несовершеннолетние.

В целом к началу лета от клещей пострадали 1754 человек, это ниже средних многолетних уровней.

В ведомстве напоминают, что медпомощь пострадавшим от укусов клещей оказывают круглосуточно во всех больницах Ленобласти. Также возобновили проведение прививок против клещевого вирусного энцефалита.