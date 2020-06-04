С 11 по 13 июня изменится расписание электричек в Петербурге и Ленобласти 

День России изменит расписание движения пригородных поездов, курсирующих на Финляндском, Балтийском, Витебском, Северном и Московском направлениях Октябрьской железной дороги

Как сообщает пресс-служба “Северо-Западной пригородной пассажирской компании”, 11 июня пригородные поезда будут курсировать по графику пятницы, 12 и 13 июня – по графику субботы, а 14 июня — по графику воскресенья.

Московское и Северное направление:

11 июня не будут курсировать электрички №6371/6372, №6127, №6379/6380, №6135 на участке из Киришей в Будогощь и в обратном направлении. Поезда №6379/6380 и №6135 на том же участке будут назначены 12 июня.

Финляндское направление:

Не будут курсировать 13 июня поезда №6514 Сосново – Девяткино, будут назначены электрички №6519 Петербург-Финляндский — Девяткино.

Электрички на участках Окуловка – Угловка, Угловка – Боровичи, Будогощь – Окуловка, Будогощь — Пестово, Будогощь – Тихвин, Волховстрой – Чудово, а также по маршруту Великий Новгород – Будогощь будут курсировать, согласно календарным дням недели.

Более подробно с расписанием можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте компании.