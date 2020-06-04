Кингисеппская гимназия стала одной из победительниц регионального конкурса «Школа года»

Ежегодный конкурс «Школа года» по выбору лучших садов и школ в этом году в Ленобласти прошел в дистанционном формате.

«С 1992 года и мы, и родители говорили о ней, как о школе будущего. И все 28 лет мы старались отвечать этому требованию и опережать время», — рассказывает директор Кингисеппской гимназии Людмила Симонова.

«Школа нового типа» — так представляет свое учреждение Людмила Симонова была открыта 28 лет назад. Инновационный статус школе придают и индивидуализация обучения, и психолого-педагогическое сопровождение, и работа тьюторов.

«Каждый год наши выпускники занимают высокие призовые места на Всероссийской олимпиаде школьников. В этом году победительницей стала Ульяна Хлебникова. Она уже получила сертификат РУДН», — добавляет Людмила Симонова.

Всего в конкурсе приняли участие 12 школ и 14 детских садов Ленобласти. Кингисеппская гимназия стала победительницей в номинации «Городская школа». В номинации «Сельская школа» лучшим стал Лесколовский центр образования Всеволожского района, а звание лучшего детского сада-2020 получил Сланцевский детский сад №7. Победителей конкурса наградят денежными премиями в размере 500 тысяч рублей, а лауреатов — в размере 300 тысяч рублей.

Областной конкурс «Школа года» проводится ежегодно в трех номинациях: «Городская школа», «Сельская школа», «Детский сад» с целью выявления и поддержки педагогических коллективов образовательных учреждений Ленобласти, показывающих наилучшие результаты образовательной, инновационной, методической и творческой деятельности.

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Напомним, что сегодня в 47 регионе начался прием заявлений на поступление в первые классы школ. Подать их можно не выходя из дома: на портале «Образование Ленобласти» или с помощью портала Госуслуг Ленобласти. Более подробную информацию о порядке приема детей, а также список необходимых документов, территорий и телефонах «горячих линий» можно найти на сайте комитета общего и профессионального образования Ленобласти.