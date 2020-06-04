В Ленобласти 49 новых случаев заражения коронавирусом — данные на 4 июня

В Ленобласти на утро 4 июня зафиксировали 49 новых случаев коронавируса. В настоящее время неизвестно в каких районах появились новые зараженные.

В России подтвержден 8 831 случай новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, из них 3 374 случая (38,2%) не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших — 441 108 человек.

Как сообщает оперштаб, за сутки зарегистрировано 169 летальных случаев. За весь период от коронавирусной инфекции скончались 5 384 человека. При этом за сутки выздоровели 8 666 человек, общее число выписанных — 204 623.