В Кронштадте родители жалуются на рыбные консервы из наборов для детских садиков. По их мнению, этикетки продуктов переклеены, а срок годности истек. Поставщик – ООО «Социальное питание».

У организации 30 контрактов на поставку продовольственных наборов в Кронштадтском районе на общую сумму в 13 млн рублей. По мнению родителей, некоторым семьям под видом сайры подана селедка, выпущенная в 2018 году.

На ситуацию обратили внимания надзорные ведомства. Все продовольственные наборы прошли надлежащие тесты успешно. Поэтому сейчас инстанции будут устанавливать, действительно ли в партии попали сомнительные консервы, если да, то на каком этапе, и кто за это несет ответственность.