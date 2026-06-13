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Юбиляров поздравили с 50-летием брака в Тихвине

Супругов Анатолия Ефимовича и Галину Борисовну Хозяйкиных поздравили с 50-летием совместной жизни в Тихвине 11 июня. Золотых юбиляров чествовали сотрудники местного отдела ЗАГС.

Юбиляров поздравили с 50-летием брака в Тихвине - Супругов Анатолия Ефимовича и Галину Борисовну Хозяйкиных поздравили с 50-летием совместной жизни в
Фото: Управление ЗАГС Ленинградской области

«Ваш союз, начавшийся с писем, стал прочным фундаментом для крепкой семьи, отмеченной любовью, двумя детьми, тремя внучками и правнуком. Пусть этот путь, пройденный вместе, продолжает вдохновлять вас, даря новые радостные моменты и неиссякаемую силу!», – говорится в сообщении Управления ЗАГС

Золотой свадьбой называют 50-летие супружеской жизни. Этот юбилей символизирует прочность и ценность семейного союза, проверенного временем.

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Тихвин ЗАГС Ленинградская область
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Над Россией за ночь сбили 177 украинских БПЛА. Есть погибшие

По данным Минобороны, беспилотники сбили над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тверской областями.

На подлете к Москве уничтожили два беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

На морском терминале в Темрюкском районе Краснодарского края после атаки начался пожар, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. На момент подготовки публикации погиб один человек, еще три человека пострадали. К тушению огня привлекли 96 человек и более 30 единиц техники.

В Брянской области в результате атаки беспилотника погиб один человек, еще два человека пострадали, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

На объекте промышленной инфраструктуры в Котовском районе Волгоградской области начался пожар. Ликвидация возгорания продолжается. Также загорелась окраина лесного массива «Шакинская дубрава» в Кумылженском районе. Этот пожар уже потушили.

В Ростовской области беспилотники сбили над Батайском и четырьмя районами региона. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Власти остальных регионов о последствиях атаки не сообщали.

Аэропорты Краснодара, Сочи и Саратова временно не принимали и не отправляли самолеты. На момент подготовки публикации ограничения продолжали действовать в аэропорту Геленджика.

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БПЛА Россия СВО

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