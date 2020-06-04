Инвалиды и получатели минимальной пенсии получат по 2000 рублей в Ленобласти

Выплата носит беззаявительный характер. Деньги будут перечислены на счета 41 615 граждан автоматически в июне.

Глава Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление, согласно которому единовременное пособие в размере 2000 рублей будет перечислено жителям региона, которые получают социальную доплату к пенсии по федеральному закону №178 «О государственной социальной помощи».

Такую помощь в момент распространения коронавирусной инфекции получат 41 615 ленинградцев: инвалиды (как взрослые, так и дети) и получатели минимальной пенсии (не более 9000 рублей). На выплату направлено 84 млн 478 тыс. рублей.

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Напомним, что в Ленобласти запустили чат-бот “Ленинградский помогатор”, который поможет ленинградцем узнать о региональных мерах поддержки в период пандемии, найти инструкции, бланки заявлений и необходимые контакты.

Чат-бот доступен в социальной сети ВКонтакте и Telegram. Сервис доступен круглосуточно. Меры поддержки будут регулярно дополняться. Сервисом уже воспользовались более 2400 человек.