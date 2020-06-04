На июньские праздники ЛОЭСК переходит в режим особого контроля

Все филиалы ЛОЭСК с 12 по 14 июня переходят в режим особого контроля за работой оборудования электросетевого комплекса.
Как сообщают в пресс-службе компании, подготовка к длительным выходным началась заранее — в каждом филиале определены ответственные дежурные, сформированы дополнительные аварийные бригады, проверена готовность спецтехники для оперативного устранения последствий возможных нештатных ситуаций.
Кроме того, организовано постоянное дежурство на дому ответственных специалистов и дополнительных ремонтных бригад и приняты меры по усилению противопожарной безопасности и охранного режима всех энергообъектов, чтобы не допустить проникновение на территорию посторонних лиц.
“Электроэнергетика — это сфера, где работа не останавливается ни на минуту, независимо от выходных и праздников. У ЛОЭСК, как и у наших коллег, есть годами отработанная схема, по которой мы работаем в те дни, когда большая часть населения отдыхает”, — отметили в ЛОЭСК.