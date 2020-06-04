На июньские праздники ЛОЭСК переходит в режим особого контроля

Все филиалы ЛОЭСК с 12 по 14 июня переходят в режим особого контроля за работой оборудования электросетевого комплекса.

Как сообщают в пресс-службе компании, подготовка к длительным выходным началась заранее — в каждом филиале определены ответственные дежурные, сформированы дополнительные аварийные бригады, проверена готовность спецтехники для оперативного устранения последствий возможных нештатных ситуаций.

Кроме того, организовано постоянное дежурство на дому ответственных специалистов и дополнительных ремонтных бригад и приняты меры по усилению противопожарной безопасности и охранного режима всех энергообъектов, чтобы не допустить проникновение на территорию посторонних лиц.