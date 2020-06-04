Подробности: в Петербурге студенту выстрелил в голову сотрудник фирмы «Ресурс»

Как ранее сообщал ivbg.ru, на Невском проспекте Петербурга у дома № 137 обнаружили истекающего кровью мужчину 4 июня. Ему выстрелил в голову из травматического пистолета неизвестный.

Раненым оказался 24-летний студент СПбГУ по имени Влад. Молодой человек заказал документы для трудоустройства в компании «Ресурс» на Невском проспекте. Но бумаги не подготовили. Влад пришел, чтобы вернуть деньги. В ходе конфликта 42-летний представитель компании выстрелил ему в голову из пистолета и сразу же сбежал.

Пострадавший госпитализирован в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе. Врачи оценивают состояние пациента как тяжелое. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.