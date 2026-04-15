По данным, озвученным на заседании Заксобрания Петербурга, средняя зарплата в городе составила 121 тысячу рублей. Прирост составил 2,8%.

Этот показатель превышает среднероссийский более чем на 20 тысяч рублей. При этом самая частая зарплата работников в городе входит в диапазон от 52 до 100 тыс. рублей.

Наибольшие зарплаты предлагают в сферах добычи полезных ископаемых, финансовой и страховой деятельности, а также в области связи и информации.

«Возникает вопрос, насколько это реально отражает ЗП в Петербурге: с точки зрения статистики ситуация очевидная, а в реальности менее очевидная. Мы постараемся скорректировать практику и помимо среднего показателя больше публиковать реальную ЗП, чтобы было полное восприятие», — подчеркнул руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Петербургу и Ленобласти Александр Кукушкин.