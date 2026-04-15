weather 10.7°
$ 75.85
89.26

Средняя зарплата в Петербурге выросла до 121 тысячи рублей

Новости Экономика

Средняя зарплата в Петербурге выросла до 121 тысячи рублей

По данным, озвученным на заседании Заксобрания Петербурга, средняя зарплата в городе составила 121 тысячу рублей. Прирост составил 2,8%.

Этот показатель превышает среднероссийский более чем на 20 тысяч рублей. При этом самая частая зарплата работников в городе входит в диапазон от 52 до 100 тыс. рублей.

Наибольшие зарплаты предлагают в сферах добычи полезных ископаемых, финансовой и страховой деятельности, а также в области связи и информации.

«Возникает вопрос, насколько это реально отражает ЗП в Петербурге: с точки зрения статистики ситуация очевидная, а в реальности менее очевидная. Мы постараемся скорректировать практику и помимо среднего показателя больше публиковать реальную ЗП, чтобы было полное восприятие», — подчеркнул руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Петербургу и Ленобласти Александр Кукушкин.

Вам будет интересно
Названо неудачное время для обсуждения повышения зарплаты
Самый неудачный период для обсуждения повышения зарплаты с руководителем — лето, рассказала ТАСС руководитель магистерской программы «Стратегия...
12.04.2026
320

Теги

средняя зарплата Петербург
Новости Социум

Песков: в России нет законодательных запретов на использование VPN

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время в России нет законодательных запретов на использование VPN-сервисов.

По его словам, ответственность за применение таких сервисов также не предусмотрена.

«Нет, вы знаете, что сейчас на этот счет никаких запретов нет, никакой ответственности за использование не предусмотрено», — сказал Песков.

Все вопросы, связанные с регулированием работы VPN, следует адресовать в профильные ведомства — Минцифры и Роскомнадзор.

Вам будет интересно
Минцифры РФ попросило крупные интернет-площадки блокировать пользователей с VPN
Минцифры России провело совещания с руководителями крупных российских интернет-площадок, в ходе которого попросило их ограничить доступ на их платформ...
03.04.2026
425

Тем временем в России операторы связи и маркетплейсы начали предупреждать о включенном VPN.

Теги

vpn песков интернет Россия

Популярное

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов

07:39 13.04.2026

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото

16:56 13.04.2026

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться