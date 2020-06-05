Видео: пять тюленей после реабилитации выпустили в Балтийское море 

Во Всемирный день охраны окружающей среды — 5 июня — в свободное плавание выпустили еще пять серых тюленей, за которыми присматривали сотрудники центра изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино.

Тюлени прошли серьезное лечение, набрали достаточный для взрослой жизни вес. Но оказавшись в воде они не сильно торопились уплыть в открытое пространство и долго плескались на берегу возле сотрудников петербургского Водоканала и центра. Об этом пишут “Невские новости”.

Всего на волю специалисты центра выпустили больше 70 животных.