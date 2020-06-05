Экс-бухгалтер украла 14 млн рублей у вагоностроительного завода в Тихвине

Бывший бухгалтер АО «Тихвинский вагоностроительный завод» украла у предприятия более 14 миллионов рублей с 2017 по 2019 годы. Для этого она вносила неверные данные в программу «Босс-Кадровик», через которую начисляются зарплаты, больничные, отпускные и расчеты.

Бухгалтер-мошенница была уволена в 2019 году. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено лишь после вмешательства регионального надзорного ведомства. После проверки первого сообщения ОМВД по Тихвинскому району в возбуждении уголовного дела отказало.