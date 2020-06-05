Лжесотрудник банка украл 100 тысяч рублей у пенсионерки из Гатчины

В полицию Гатчинского района 4 июня около 11:00 обратилась 71-летняя жительница Гатчины. Лжесотрудник «Почта банка» украл у нее 100 тысяч рублей.

Вечером 3 июня на мобильный телефон пожилой женщины позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности «Почта банка». Мошенник сообщил, что на ее банковском счете зафиксированы подозрительные операции. Чтобы «обезопасить» накопления, ему были необходимы данные карты.

Женщина выполнила инструкции злоумышленника, после чего с ее счета были списаны 100 тысяч рублей.