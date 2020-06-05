Фото: вор в законе из Петербурга задержан в Великом Новгороде

В Великом Новгороде 4 июня задержан 46-летний Алексей Гудына. Ему вменяется ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). По версии следствия, задержанный – петербургский вор в законе, известный как Леха Иркутский.

Алексей Гудына подозревается в распространении криминального влияния на колонии Новгородской области и Великого Новгорода. Следствие полагает, что он через так называемых «смотрящих» решал конфликты среди заключенных. В доме задержанного в Новгороде, а также у приближенных к нему людей в Петербурге проведены обыски.

Президент России подписал закон о введении статьи 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии» в апреле 2019 года. С тех пор она применялась лишь четыре раза: к Николаю Кузьмичеву (Коля Томский), Олегу Пирогову (Циркач), Олегу Медведеву (Шишкан), Алексею Гудыне (Леха Иркутский). Наказание по статье – заключение на срок от 8 до 15 лет и штраф до 5 млн рублей.