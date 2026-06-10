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Новости Социум

В России пенсии по старости будут назначать автоматически без заявлений граждан

В России страховые пенсии по старости, в том числе досрочные выплаты для отдельных категорий граждан, будут назначаться автоматически без необходимости обращения в Социальный фонд, сообщил Министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В России пенсии по старости будут назначать автоматически без заявлений граждан - В России страховые пенсии по старости, в том числе досрочные выплаты для отдельных категорий граждан
Фото: freepik.

Новый порядок предполагает, что в систему будут включены все необходимые данные для расчета выплат: сведения о трудовом стаже, количестве пенсионных коэффициентов, числе детей и другие параметры. Таким образом, гражданам больше не потребуется подавать заявления или предоставлять дополнительные документы для назначения пенсии.

Новый порядок также распространяется на отдельные категории досрочных пенсий, включая выплаты многодетным матерям и родителям детей с инвалидностью.

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Сейчас россияне получают на Госуслугах уведомление о возможности назначить страховую пенсию по старости, решение о назначении принимается после подачи человеком согласия. Тем, кто имеет право на досрочную пенсию, надо самостоятельно подавать заявление в отделение Социального фонда.

Теги

пенсии пенсия по старости Россия Минтруд
Новости Спорт

Знаменитые фигуристы проведут мастер-классы для спортсменов из Ленобласти

Тренер по фигурному катанию Евгений Рукавицын и председатель комитета по физической культуре и спорту Ленобласти Вячеслав Комаров договорились о сотрудничестве.

Знаменитые фигуристы проведут мастер-классы для спортсменов из Ленобласти - Это должно вдохновить молодых спортсменов и помочь им в развитии.
Фото: администрация Ленобласти.

В рамках сотрудничества звезды фигурного катания проведут мастер-классы для спортсменов из Ленинградской области. Это должно вдохновить молодых спортсменов и помочь им в развитии. Петербургские атлеты также примут участие в областных праздниках и церемониях открытия новых катков.

«Разговор получился интересным и важным: мы хотим, чтобы такие спортсмены появлялись и в Ленинградской области. Фигурное катание у нас есть и набирает обороты, но пример ведущих мастеров, их мастер-классы помогут нашим детям расти. Мы готовы работать вместе и делиться опытом», - отметил Вячеслав Комаров.

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Теги

мастер-класс спорт Фигурное катание Ленобласть

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