В России страховые пенсии по старости, в том числе досрочные выплаты для отдельных категорий граждан, будут назначаться автоматически без необходимости обращения в Социальный фонд, сообщил Министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Новый порядок предполагает, что в систему будут включены все необходимые данные для расчета выплат: сведения о трудовом стаже, количестве пенсионных коэффициентов, числе детей и другие параметры. Таким образом, гражданам больше не потребуется подавать заявления или предоставлять дополнительные документы для назначения пенсии.
Новый порядок также распространяется на отдельные категории досрочных пенсий, включая выплаты многодетным матерям и родителям детей с инвалидностью.
Сейчас россияне получают на Госуслугах уведомление о возможности назначить страховую пенсию по старости, решение о назначении принимается после подачи человеком согласия. Тем, кто имеет право на досрочную пенсию, надо самостоятельно подавать заявление в отделение Социального фонда.