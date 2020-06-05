В Мурино задержали гражданина Дагестана, находящегося в федеральном розыске за терроризм

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, сегодня, 5 июня, его должны депортировать в Дагестан.

4 июня в Мурино на Воронцовском бульваре полиция задержала 26-летнего гражданина Дагестана. Мужчина находился в федеральном розыске, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Об этом сообщают “Невские новости” со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О задержании сообщено инициатору розыска. Сегодня, 5 июня, задержанного депортируют на родину.