Как сообщает online47.ru, в Ленинградской области последовательно реализуется управленческая парадигма «От инвестиций в экономику – к инвестициям в человека». Автором этого курса в региональной политике является Александр Дрозденко.

Решение проблем нехватки мест в детских садах

Нехватка мест в детских садах – общероссийская проблема. В Ленинградской области применяются два метода ее решения.

Во-первых, застройщики, возводящие многоквартирные дома в регионе, закладывают в проекты социальную инфраструктуру, в том числе и детские сады. Затем правительство выкупает их в муниципальную собственность. Таким образом в 2019 году сданы в эксплуатацию два детских садика на 100 и 140 мест в Мурино и на 210 и 190 мест в Буграх.

Во-вторых, в регионе действует программа поддержки частных детских садов. Их услуги востребованы у родителей, чьим детям не хватило мест в муниципальном детском садике.

Техническое оснащение школ

Новые школы в Ленинградской области оснащены по стандартам Москвы и Санкт-Петербурга благодаря привлечению сразу трех источников финансирования – федерального, областного и муниципального бюджетов.

«Думал, после школы в Кудрово, уже меня не удивить. У вас получилось, молодцы!», – сказал Александр Дрозденко

Такие результаты стали возможны благодаря личному контролю со стороны губернатора Ленобласти.

Решение проблем дольщиков

Прогресс в решении проблем обманутых дольщиков в Ленинградской области положительно отмечен на федеральном уровне – в правительстве Российской Федерации. В течение 2018 года при непосредственном участии Александра Дрозденко в регионе введены в эксплуатацию 24 многоквартирных дома – это 4787 квартир.

В первом квартале 2019 года введены пять жилых комплексов – ключи от квартир получили 1099 семей. Несмотря на COVID-19, в 2020 году под личную ответственность губернатора Ленобласти достройка проблемных объектов не останавливалась ни на один день.

Введение новых социальных объектов

Согласно планам Комитета по строительству Ленинградской области, в период с июня по сентябрь 2020 года состоится несколько церемоний открытия:

МОБУСОШ «Янинский центр образования»;

Детский сад на 210 мест в Буграх;

Врачебная амбулатория в поселке Котельский Кингисеппского района;

Репетиционный зал МБУ ДО «Сосновоборская детская школа искусств «Балтика» в Сосновом Бору;

Объект начального и среднего общего образования на 950 мест в Буграх;

Муниципальное образовательное учреждение на 1175 учащихся во Всеволожском районе;

Пристройка на 350 мест к Толмачевской школе в Толмачево Лужского района;

Пристройка спортивного зала к МКОУ «Федоровская СОШ»;

Поликлиника в Сертолово Всеволожского района.

Это лишь часть планов на ближайшие месяцы.