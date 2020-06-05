Инвестиции в человека: как в Ленобласти реализуется управленческий курс Александра Дрозденко

Как сообщает online47.ru, в Ленинградской области последовательно реализуется управленческая парадигма «От инвестиций в экономику – к инвестициям в человека». Автором этого курса в региональной политике является Александр Дрозденко.
Решение проблем нехватки мест в детских садах
Нехватка мест в детских садах – общероссийская проблема. В Ленинградской области применяются два метода ее решения.
Во-первых, застройщики, возводящие многоквартирные дома в регионе, закладывают в проекты социальную инфраструктуру, в том числе и детские сады. Затем правительство выкупает их в муниципальную собственность. Таким образом в 2019 году сданы в эксплуатацию два детских садика на 100 и 140 мест в Мурино и на 210 и 190 мест в Буграх.
Во-вторых, в регионе действует программа поддержки частных детских садов. Их услуги востребованы у родителей, чьим детям не хватило мест в муниципальном детском садике.
Техническое оснащение школ
Новые школы в Ленинградской области оснащены по стандартам Москвы и Санкт-Петербурга благодаря привлечению сразу трех источников финансирования – федерального, областного и муниципального бюджетов.
Такие результаты стали возможны благодаря личному контролю со стороны губернатора Ленобласти.
Решение проблем дольщиков
Прогресс в решении проблем обманутых дольщиков в Ленинградской области положительно отмечен на федеральном уровне – в правительстве Российской Федерации. В течение 2018 года при непосредственном участии Александра Дрозденко в регионе введены в эксплуатацию 24 многоквартирных дома – это 4787 квартир.
В первом квартале 2019 года введены пять жилых комплексов – ключи от квартир получили 1099 семей. Несмотря на COVID-19, в 2020 году под личную ответственность губернатора Ленобласти достройка проблемных объектов не останавливалась ни на один день.
Введение новых социальных объектов
Согласно планам Комитета по строительству Ленинградской области, в период с июня по сентябрь 2020 года состоится несколько церемоний открытия:
- МОБУСОШ «Янинский центр образования»;
- Детский сад на 210 мест в Буграх;
- Врачебная амбулатория в поселке Котельский Кингисеппского района;
- Репетиционный зал МБУ ДО «Сосновоборская детская школа искусств «Балтика» в Сосновом Бору;
- Объект начального и среднего общего образования на 950 мест в Буграх;
- Муниципальное образовательное учреждение на 1175 учащихся во Всеволожском районе;
- Пристройка на 350 мест к Толмачевской школе в Толмачево Лужского района;
- Пристройка спортивного зала к МКОУ «Федоровская СОШ»;
- Поликлиника в Сертолово Всеволожского района.
Это лишь часть планов на ближайшие месяцы.