Директор интерната в Волосово заказала теплицу в два раза дороже реальной стоимости

Уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями возбуждено в отношении и. о. директора «Волосовской школы-интерната» в деревне Худанки. Руководитель заказала для учреждения теплицу за 950 тыс. рублей – в 0два раза дороже реальной стоимости.

По версии следствия, в 2019 году руководителем учреждения заключен договор с индивидуальным предпринимателем на установку теплицы размером 3х5 метров. Стоимость проекта – 950 тыс. рублей. Средства в полной мере были переведены исполнителю еще до завершения контракта.

По оценкам экспертов, стоимость теплицы и ее установки – 464 385 рублей.