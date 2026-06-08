Давление на оппонентов и попытки помешать деятельности оппозиции в Армении продолжатся, уверен сенатор.

В Армении прошли парламентские выборы, по итогам которых правящая партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,81% голосов, сохранив лидерство. В то же время, согласно Избирательному кодексу республики, политическая сила может сформировать правительство, если располагает не менее 52% мест в парламенте. Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с ivbg.ru рассказал, насколько ожидаемыми оказались результаты выборов в Армении, и превратится ли парламент страны в арену жестких столкновений по ключевым вопросам.

«Жители Армении сделали свой выбор. Эта избирательная кампания была довольно напряженной и эмоциональной. Не в последнюю очередь потому, что конкурировали различные образы будущего. Политические силы предлагали собственное понимание того, в чем заключается благо для страны, в том числе в сфере внешней политики», — подчеркнул сенатор.

При этом итоги прошедших в Армении выборов нельзя назвать неожиданными, считает Сергей Перминов. Нынешний глава правительства республики и его партия пользуются поддержкой среди населения. В то же время совокупное число голосов за ключевые оппозиционные силы показывает, что в стране присутствует мощный запрос на альтернативу. При этом недвусмысленные планы возможной смены традиционных партнеров разделяют далеко не все граждане.

Важно, чтобы голоса этих людей были услышаны. В ходе кампании отмечались давление на оппонентов, попытки помешать деятельности оппозиции. Они не исключены и после выборов, учитывая заявления Пашиняна, который намерен единолично сформировать правительство. Ярких столкновений по ключевым вопросам меньше точно не будет", — добавил сенатор.