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Сергей Перминов об итогах выборов в Армении: правящая партия продолжит давление на оппозицию

Давление на оппонентов и попытки помешать деятельности оппозиции в Армении продолжатся, уверен сенатор. 

Сергей Перминов об итогах выборов в Армении: правящая партия продолжит давление на оппозицию - Давление на оппонентов и попытки помешать деятельности оппозиции в Армении продолжатся, уверен сенат
Фото: Валентин Илюшин/ Online47

В Армении прошли парламентские выборы, по итогам которых правящая партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,81% голосов, сохранив лидерство. В то же время, согласно Избирательному кодексу республики, политическая сила может сформировать правительство, если располагает не менее 52% мест в парламенте. Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с ivbg.ru рассказал, насколько ожидаемыми оказались результаты выборов в Армении, и превратится ли парламент страны в арену жестких столкновений по ключевым вопросам. 

«Жители Армении сделали свой выбор. Эта избирательная кампания была довольно напряженной и эмоциональной. Не в последнюю очередь потому, что конкурировали различные образы будущего. Политические силы предлагали собственное понимание того, в чем заключается благо для страны, в том числе в сфере внешней политики», — подчеркнул сенатор.

При этом итоги прошедших в Армении выборов нельзя назвать неожиданными, считает Сергей Перминов. Нынешний глава правительства республики и его партия пользуются поддержкой среди населения. В то же время совокупное число голосов за ключевые оппозиционные силы показывает, что в стране присутствует мощный запрос на альтернативу. При этом недвусмысленные планы возможной смены традиционных партнеров разделяют далеко не все граждане. 

Важно, чтобы голоса этих людей были услышаны. В ходе кампании отмечались давление на оппонентов, попытки помешать деятельности оппозиции. Они не исключены и после выборов, учитывая заявления Пашиняна, который намерен единолично сформировать правительство. Ярких столкновений по ключевым вопросам меньше точно не будет", — добавил сенатор.

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Теги

Сергей Перминов армения
Новости Социум

Более 240 тысяч женщин проверили свое репродуктивное здоровье в Ленобласти в 2025 году

В Ленинградской области в 2025 году диспансеризацию с целью оценки состояния репродуктивного здоровья прошли свыше 240 тысяч женщин. Об этом на аппаратном совещании доложил председатель комитета по здравоохранению Александр Жарков.

Более 240 тысяч женщин проверили свое репродуктивное здоровье в Ленобласти в 2025 году - В Ленинградской области в 2025 году диспансеризацию с целью оценки состояния репродуктивного здоровь
Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

При этом 684 женщины получили медицинскую помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия.

«Мы отмечаем повышение осознанного отношения к здоровью и планированию беременности. Одной из причин недоношенности как раз является несвоевременная диспансеризация и несвоевременное выявление хронических заболеваний. В женские консультации поставлено более 200 единиц медицинского оборудования, а свыше 260 тысяч женщин, проживающих в сельской местности, получили медицинскую помощь», — подчеркнул Александр Жарков.

Кроме того, в регионе увеличена доля детей в возрасте от 0 до 17 лет, охваченных профилактическими осмотрами. По этому показателю Ленинградская область занимает лидирующие позиции в Российской Федерации.

Теги

Ленобласть Александр Жарков репродуктивное здоровье

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