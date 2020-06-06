Стало известно, где 6 июня зафиксирован 51 новый случай COVID-19 в Ленобласти

По данным Роспотребнадзора, всего в Ленобласти заболевших COVID-19 – 3137 человек. Выздоровели – 2139 человек. Умерли – 18 человек.
Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.
Всеволожский район:
- Васкелово.
Выборгский район:
- Первомайское;
- Приветнинское.
Гатчинский район:
- Гатчина;
- Тайцы;
- Сиверский;
- Пудомяги;
- Коммунар;
- Ивановка;
- Большое Рейзино;
- Лампово;
- Новый Свет;
- Дружноселье.
Кингисеппский район:
- Кингисепп.
Киришский район:
- Кириши.
Кировский район:
- Шлиссельбург;
- Отрадное;
- Приладожский.
Приозерский район:
- Борисово;
- Моторное;
- Иваново.
Тосненский район:
- Ульяновка;
- Ушаки;
- Красный Бор;
- Ям-Ижора.