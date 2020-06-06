Стало известно, где 6 июня зафиксирован 51 новый случай COVID-19 в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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По данным Роспотребнадзора, всего в Ленобласти заболевших COVID-19 – 3137 человек. Выздоровели – 2139 человек. Умерли – 18 человек.

Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Всеволожский район:

  • Васкелово.

Выборгский район:

  • Первомайское;
  • Приветнинское.

Гатчинский район:

  • Гатчина;
  • Тайцы;
  • Сиверский;
  • Пудомяги;
  • Коммунар;
  • Ивановка;
  • Большое Рейзино;
  • Лампово;
  • Новый Свет;
  • Дружноселье.

Кингисеппский район:

  • Кингисепп.

Киришский район: 

  • Кириши.

Кировский район:

  • Шлиссельбург;
  • Отрадное;
  • Приладожский.

Приозерский район: 

  • Борисово;
  • Моторное;
  • Иваново.

Тосненский район:

  • Ульяновка;
  • Ушаки;
  • Красный Бор;
  • Ям-Ижора.