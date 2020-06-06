Стало известно, где 6 июня зафиксирован 51 новый случай COVID-19 в Ленобласти

По данным Роспотребнадзора, всего в Ленобласти заболевших COVID-19 – 3137 человек. Выздоровели – 2139 человек. Умерли – 18 человек.

Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Всеволожский район:

Васкелово.

Выборгский район:

Первомайское;

Приветнинское.

Гатчинский район:

Гатчина;

Тайцы;

Сиверский;

Пудомяги;

Коммунар;

Ивановка;

Большое Рейзино;

Лампово;

Новый Свет;

Дружноселье.

Кингисеппский район:

Кингисепп.

Киришский район:

Кириши.

Кировский район:

Шлиссельбург;

Отрадное;

Приладожский.

Приозерский район:

Борисово;

Моторное;

Иваново.

Тосненский район: