Легковушка съехала в кювет в Гатчинском районе

Водителя легковушки госпитализировали в тяжёлом состоянии.

По информации УГИБДД по Ленобласти, авария произошла ночью 7 июня на 30-ом километре автодороги Стрельна — Кипень — Гатчина в Гатчинском районе Ленобласти. Водитель автомобиля «ВАЗ» вылетел в кювет.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

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По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.