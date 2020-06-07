Легковушка съехала в кювет в Гатчинском районе

Водителя легковушки госпитализировали в тяжёлом состоянии.
По информации УГИБДД по Ленобласти, авария произошла ночью 7 июня на 30-ом километре автодороги Стрельна — Кипень — Гатчина в Гатчинском районе Ленобласти. Водитель автомобиля «ВАЗ» вылетел в кювет.
В результате ДТП водитель отечественного автомобиля был госпитализирован в тяжёлом состоянии.
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По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.