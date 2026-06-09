Проверка навыков оказания первой помощи пострадавшим в ДТП может стать обязательной по итогам обучения в автошколах. Это следует из документа правительства, с которым ознакомился ТАСС.

Минпросвещения, МВД РФ и власти регионов прорабатывают вопрос о введении единых требований к проверке знаний и навыков оказания первой помощи лицам, пострадавшим в ДТП. Также планируется обязательная видеозапись процесса проведения такого экзамена.

Доклад в правительство должен быть представлен в 2027 году.

Вам будет интересно В России изменились правила сдачи экзаменов на водительские права Правительство России внесло изменения в правила сдачи экзаменов на водительские права. Согласно новому постановлению кабмина, некоторые изменения всту...

Ранее правительство России внесло изменения в правила сдачи экзаменов на водительские права. В частности, что срок сдачи «города» на водительские права сократили.