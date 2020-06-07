В акватории Приозерского района спасали мужчину с ребенком

На Снетковском озере перевернулась лодка с мужчиной и ребёнком.
По информации ГУ МЧС России по Ленобласти, вечером 6 июня на Снетковском озере произошло опрокидывание лодки, в которой находились мужчина с ребёнком.
Прибывшие на место происшествия пять человек и три единицы техники спасли пострадавших и доставили их на берег.
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05.06.2020 180
Отмечается, что пострадавшие были переданы медикам. Обстоятельства произошедшего уточняются.