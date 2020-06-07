Детская поликлиника оштрафована в Санкт-Петербурге за нарушение санитарных норм при COVID-19

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 100 тысяч рублей детскую городскую поликлинику №49 за несоблюдение санитарных норм и требований в условиях распространения коронавируса, сообщили журналистам в объединённой пресс-службе судов города.
Отмечается, что после заболевания коронавирусом сотрудников поликлинике было выдано предписание главного санитарного врача о проведении мероприятия по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей. При этом установлено, что не весь персонал использует средства индивидуальной защиты, не проводится контроль концентрации дезинфицирующих средств в процедурном кабинете, а исследование на наличие COVID-19 контактных пациентов и медицинского персонала проведено только на 13-й день.
Законный представитель ДГП №49 вину в совершении административного правонарушения признал частично, пояснив, что в процедурном кабинете проводилась уборка и никакой угрозы не было.
Ранее по той же статье после проверок Роспотребнадзора на 100 тысяч рублей были оштрафованы три медицинских учреждения Петербурга. Позже Генеральная прокуратура РФ поручила проверить обоснованность привлечения к административной ответственности двух больниц.