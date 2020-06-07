Стало известно, где 7 июня зафиксирован 51 новый случай COVID-19 в Ленобласти

Автор: Александр Селиванов
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По данным Роспотребнадзора, всего в Ленобласти заболевших COVID-19 – 3188 человек. Выздоровели – 2154 человек. Умерли – 18 человек.

Источник: vk.com/minuscovid_lo

Список населённых пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией:

  • Сумино Волосовский район
  • Волхов
  • Гатчина
  • Тайцы Гатчинский район
  • Меньково Гатчинский район
  • Сиверский Гатчинский район
  • Коммунар Гатчинский район
  • Белогорка Гатчинский район
  • Лампово Гатчинский район
  • Новый Свет Гатчинский район
  • Мыза-Ивановка Гатчинский район
  • Остров Гатчинский район
  • Пудость Гатчинский район
  • Кингисепп
  • Большая Пустомержа Кингисеппский район
  • Ивангород Кингисеппский район
  • Кириши
  • Кировск
  • Отрадное Кировский район
  • Молодцово Кировский район
  • Лодейное поле
  • Приозерск
  • Плодовое Приозерский район
  • Моторное Приозерский район
  • Раздолье Приозерский район
  • Сланцы
  • Тихвин
  • п/ст Черенцово Тихвинский район
  • Цвылево Тихвинский район
  • Тосно
  • Тельмана Тосненский район
  • Ульяновка Тосненский район
  • Форносово Тосненский район
  • Сельцо Тосненский район.
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