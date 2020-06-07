Стало известно, где 7 июня зафиксирован 51 новый случай COVID-19 в Ленобласти

По данным Роспотребнадзора, всего в Ленобласти заболевших COVID-19 – 3188 человек. Выздоровели – 2154 человек. Умерли – 18 человек.
Список населённых пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией:
- Сумино Волосовский район
- Волхов
- Гатчина
- Тайцы Гатчинский район
- Меньково Гатчинский район
- Сиверский Гатчинский район
- Коммунар Гатчинский район
- Белогорка Гатчинский район
- Лампово Гатчинский район
- Новый Свет Гатчинский район
- Мыза-Ивановка Гатчинский район
- Остров Гатчинский район
- Пудость Гатчинский район
- Кингисепп
- Большая Пустомержа Кингисеппский район
- Ивангород Кингисеппский район
- Кириши
- Кировск
- Отрадное Кировский район
- Молодцово Кировский район
- Лодейное поле
- Приозерск
- Плодовое Приозерский район
- Моторное Приозерский район
- Раздолье Приозерский район
- Сланцы
- Тихвин
- п/ст Черенцово Тихвинский район
- Цвылево Тихвинский район
- Тосно
- Тельмана Тосненский район
- Ульяновка Тосненский район
- Форносово Тосненский район
- Сельцо Тосненский район.
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