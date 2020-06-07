Стало известно, где 7 июня зафиксирован 51 новый случай COVID-19 в Ленобласти

По данным Роспотребнадзора, всего в Ленобласти заболевших COVID-19 – 3188 человек. Выздоровели – 2154 человек. Умерли – 18 человек.

Список населённых пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией:

Сумино Волосовский район

Волхов

Гатчина

Тайцы Гатчинский район

Меньково Гатчинский район

Сиверский Гатчинский район

Коммунар Гатчинский район

Белогорка Гатчинский район

Лампово Гатчинский район

Новый Свет Гатчинский район

Мыза-Ивановка Гатчинский район

Остров Гатчинский район

Пудость Гатчинский район

Кингисепп

Большая Пустомержа Кингисеппский район

Ивангород Кингисеппский район

Кириши

Кировск

Отрадное Кировский район

Молодцово Кировский район

Лодейное поле

Приозерск

Плодовое Приозерский район

Моторное Приозерский район

Раздолье Приозерский район

Сланцы

Тихвин

п/ст Черенцово Тихвинский район

Цвылево Тихвинский район

Тосно

Тельмана Тосненский район

Ульяновка Тосненский район

Форносово Тосненский район

Сельцо Тосненский район.