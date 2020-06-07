В Киришах был госпитализирован двухлетний ребенок с отравлением, а в Морозовке девочка наглоталась таблеток

После несчастных случаев двое детей поступили в больницы Ленобласти. Один ребёнок выпил растворитель, а второй таблетки от давления.

По информации МВД по Ленобласти, вечером 6 июня в волховскую больницу из Киришей поступила двухлетняя девочка. Медики диагностировали у ребёнка химическое отравление и ожог слизистой. Отмечается, что девочка выпила растворитель, находясь в гостях.

В этот же день уже во всеволожскую больницу поступила трёхлетняя девочка. Медики диагностировали у ребёнка отравление. Она наглоталась таблеток от давления. В состоянии средней степени тяжести несовершеннолетнюю поместили в детское отделение медучреждения.

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Сотрудники полиции проведут проверку по факту всего произошедшего.