В Киришах был госпитализирован двухлетний ребенок с отравлением, а в Морозовке девочка наглоталась таблеток

После несчастных случаев двое детей поступили в больницы Ленобласти. Один ребёнок выпил растворитель, а второй таблетки от давления.
По информации МВД по Ленобласти, вечером 6 июня в волховскую больницу из Киришей поступила двухлетняя девочка. Медики диагностировали у ребёнка химическое отравление и ожог слизистой. Отмечается, что девочка выпила растворитель, находясь в гостях.
В этот же день уже во всеволожскую больницу поступила трёхлетняя девочка. Медики диагностировали у ребёнка отравление. Она наглоталась таблеток от давления. В состоянии средней степени тяжести несовершеннолетнюю поместили в детское отделение медучреждения.
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