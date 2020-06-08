Один человек погиб, двое пострадали в ДТП с участием с Ferrari в Санкт-Петербурге — видео

Один человек погиб, двое пострадали при столкновении Ferrari и Volkswagen Polo в Санкт-Петербурге, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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ДТП произошло около 16.30 на пересечении Большого проспекта Петроградской стороны и Введенской улицы.

«Водитель (мужчина на вид 65 лет), управляя автомобилем Volkswagen Polo, при совершении левого поворота не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с Ferrari (водитель — мужчина 1977 года рождения). Водитель Volkswagen Polo в результате ДТП скончался, пассажир Volkswagen Polo (женщина 1988 года рождения) получил легкие травмы, водитель автомобиля Ferrari получил травмы средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.