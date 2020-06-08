В больницах Ленобласти ждут доноров крови

Районные филиалы Центра крови ждут граждан, начиная с понедельника, в проходящие в Ленобласти «Донорские дни».

По информации пресс-службы правительства региона, «Донорские дни» пройдут в Ленобласти. Отмечается, что сдать кровь можно будет и в удаленных поселениях региона. Медики будут принимать доноров в местных амбулаториях или ФАПах.

Кровь можно будет сдать:

Волховский район:

9 июня с 09.30 до 12.00 по адресу: г. Волхов, Волховская городская больница, Отделение переливания крови, тел:. 8(81363)-22-241

Выборгский район:

С 8 по 11 июня с 08:00 до 12:00 часов по адресу: г. Выборг, Приморское шоссе д.32.

10 июня с 10.00 до 12.00 по адресу: п.Советский, Поликлиника, тел.88137874523

Гатчинский район:

8-10 июня с 9.00 до 13.00 часов по адресу: г. Гатчина, ул. Рощинская д.15 «Б».

Кингисеппский район:

10 июня с 10. 30 до 13.00 часов по адресу: г. Кингисепп, ул. Большая Советская, д.22.

Киришский район:

8 июня с 09.30 до 12.00 часов по адресу: г. Кириши, ул. Советская, д.4, детская поликлиника, каб. № 2.

Тихвинский район:

8-10 июня с 8.00 до 12.00 по адресу: г. Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 68, детская поликлиника, 1 этаж.

Тосненский район: