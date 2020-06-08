В больницах Ленобласти ждут доноров крови

Районные филиалы Центра крови ждут граждан, начиная с понедельника, в проходящие в Ленобласти «Донорские дни».
По информации пресс-службы правительства региона, «Донорские дни» пройдут в Ленобласти. Отмечается, что сдать кровь можно будет и в удаленных поселениях региона. Медики будут принимать доноров в местных амбулаториях или ФАПах.
Кровь можно будет сдать:
Волховский район:
- 9 июня с 09.30 до 12.00 по адресу: г. Волхов, Волховская городская больница, Отделение переливания крови, тел:. 8(81363)-22-241
Выборгский район:
- С 8 по 11 июня с 08:00 до 12:00 часов по адресу: г. Выборг, Приморское шоссе д.32.
- 10 июня с 10.00 до 12.00 по адресу: п.Советский, Поликлиника, тел.88137874523
Гатчинский район:
- 8-10 июня с 9.00 до 13.00 часов по адресу: г. Гатчина, ул. Рощинская д.15 «Б».
Кингисеппский район:
- 10 июня с 10. 30 до 13.00 часов по адресу: г. Кингисепп, ул. Большая Советская, д.22.
Киришский район:
- 8 июня с 09.30 до 12.00 часов по адресу: г. Кириши, ул. Советская, д.4, детская поликлиника, каб. № 2.
Тихвинский район:
- 8-10 июня с 8.00 до 12.00 по адресу: г. Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 68, детская поликлиника, 1 этаж.
Тосненский район:
- 11-12 июня с 9.00 до 13.00 часов по адресу: г. Тосно, шоссе Барыбина, д.29-а, «Центр крови Ленинградской области».