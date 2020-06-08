Лжесотрудник «Почта Банка» украл 1,2 млн рублей у пенсионерки из Приладожского

В полицию Кировского района 6 июня обратилась 65-летняя жительница поселка Приладожский. Женщина перевела лжесотруднику «Почта Банка» 1,2 миллиона рублей.

Еще 19 мая ей на мобильный телефон позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка. Он сообщил о подозрительных операциях на банковском счету. Чтобы «обезопасить» накопления, нужно было перевести их на два «безопасных» счета.

Женщина выполнила инструкции мошенника и перевела на указанные им счета 1,2 миллиона рублей через банкомат «Тинькофф Банка» в Колпино.