Кратковременный дождь и до 31 градуса тепла ожидаются в Ленобласти 9 июня

По данным ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, 9 июня в Ленобласти ожидается переменная облачность.

Согласно сообщениям синоптиков, ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются ливни, грозы. Ветер ночью южный, днем переменных направлений слабый, при грозах местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +14…+19 гр., днем столбики термометров покажут +26…+31 гр., на западе местами до +22 гр.